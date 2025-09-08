Rede Social X/@AlexOakes) Evacuação do Terminal 4 em aeroporto de Londres deixa 21 feridos

Uma evacuação emergencial no Terminal 4 do Aeroporto de Heathrow, em Londres, causou atrasos em dezenas de voos na noite desta segunda-feira (8). Várias pessoas relataram ferimentos. As informações são do The Independent.

A operação mobilizou equipes da Polícia Metropolitana, Corpo de Bombeiros de Londres ( LFB) e Serviço de Ambulâncias e durou cerca de três horas, afetando milhares de passageiros.

Segundo o Independent, o FlightRadar apontou vários voos atrasados pela evacuação emergencial.

''A Qatar Airways parecia ter três voos atrasados, assim como dois voos da Etihad para Abu Dhabi, que deveriam comprometer centenas de conexões'', informou o portal.

Feridos e investigações

De acordo com a polícia, cerca de 21 pessoas relataram ferimentos, mas "nenhum vestígio de qualquer substância adversa foi encontrado".

Os passageiros foram mantidos do lado de fora do terminal enquanto funcionários distribuíam cobertores térmicos para amenizar o frio. Testemunhas disseram que estavam confusas, pois "ninguém sabia realmente o que estava acontecendo".

Por volta das 20h27, o aeroporto anunciou na rede social X (antigo Twitter) que os serviços de emergência confirmaram que o local estava “seguro para reabrir” e afirmou que estava fazendo “tudo o que podia para garantir que os voos partissem conforme o planejado hoje”.

Em um comunicado, a Polícia Metropolitana informou:

“Policiais especializados compareceram ao local, juntamente com o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Ambulância de Londres, e realizaram uma busca completa na área. Não foram encontrados vestígios de qualquer substância tóxica.”

As investigações continuam em andamento para esclarecer o que motivou a ocorrência.









O mais movimentado do Reino Unido

Ainda no início da noite desta segunda-feira (8), o aeroporto havia orientado os passageiros a evitarem o Terminal 4, enquanto a National Rail Enquiries comunicou que os trens não estavam conseguindo acessar a estação do terminal devido ao incidente.

O primeiro chamado foi registrado às 17h01, mobilizando equipes das unidades de Feltham, Heathrow, Wembley e de outras estações próximas.

A secretária de transportes, Heidi Alexander, disse que estava monitorando as atualizações das pessoas no local e no aeroporto.

“Os serviços de emergência estão respondendo a um incidente no Terminal 4 de Heathrow que motivou sua evacuação”, escreveu ela em sua rede social X (antigo Twitter).

E completou:

“Estou monitorando as atualizações das pessoas no local, bem como do próprio Aeroporto de Heathrow. Os passageiros não devem se deslocar para o Terminal 4 até que haja orientação em contrário”.

O incidente atual, acontece poucos meses depois do fechamento do Aeroporto de Heathrow devido a um incêndio considerado “sem precedentes” em uma subestação elétrica, que resultou na interrupção de 1.300 voos.

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, é considerado o mais movimentado do Reino Unido e alcançou no mês passado um recorde histórico de movimentação. Em 1º de agosto, mais de 250 mil pessoas transitaram pelos quatro terminais, totalizando 270.869 passageiros em um único dia.