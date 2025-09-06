Reprodução Menina de 6 anos resgatada de cárcere passava o dia vendo pornografia





Uma menina de seis anos foi resgatada de um cárcere privado em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde vivia sem frequentar a escola, sem vacinação ou atendimento médico e com acesso a vídeos pornográficos no celular. O caso foi registrado na última sexta-feira (29), no bairro Jardim Santa Esmeralda, conforme informado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) ao Portal iG.

A criança foi encontrada na casa em que morava com os pais, em condições precárias. Os três dividiam um colchão colocado no chão do quarto do casal, com poucos brinquedos para ela.

Segundo a conselheira tutelar Lígia Guerra, a menina ficava o dia inteiro no celular, que foi apreendido pelos conselheiros. O aparelho tinha pesquisas de conteúdo impróprio e não permitia comunicação com o mundo exterior.

"Os conselheiros sempre olham o que a criança está vendo e, nesse caso, viram que havia muitas pesquisas pornográficas no celular dela ”, explicou ao jornal Metrópoles.



Apesar do acesso aos conteúdos pornográficos, a perícia médica descartou sinais de abuso sexual. Ainda assim, a criança apresentava indícios de negligência grave: por viver em isolamento, ela nunca aprendeu a falar e só consegue se alimentar com comidas líquidas.

"Ela ficava sempre no mesmo ambiente, um quarto apático. Então, quando trouxemos ela, até o colorido do conselho a deslumbrou. A menina não parava em nenhum lugar, pegava as coisas e não queria estar em lugar fechado. Chegou até a quebrar o alarme do bombeiro, porque ele era vermelho, e aquilo deixou ela fascinada", relatou Lígia.

Encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) e ao hospital da cidade, a menina segue sob acompanhamento médico.

Os pais foram presos na quinta-feira (4) e encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba, que conduz as investigações. Eles tiveram os celulares apreendidos e responderão pelos crimes de sequestro e cárcere privado.

Denúncia

De acordo com a delegada responsável, Renata Zanin, o caso começou a ser investigado após denúncia de vizinhos, que relataram ouvir gritos da criança e nunca a terem visto fora de casa.

Eles também acusaram o pai de raspar a cabeça da esposa e obrigá-la a usar roupas masculinas. A mãe, no entanto, negou à polícia que sofria violência e recusou acolhimento do Conselho Tutelar.





"O que a gente sabe é que a mãe se afastou da família por conta do marido. Mas, todas as vezes que conversamos com ela, ela negou que era vítima de maus-tratos. Por mais que a gente converse, aponte para ela o que seria essa violência, ela devolve que estava tudo certo, que era tudo normal", disse a delegada Renata Zanin ao Metrópoles.

Nota da SSP

A Polícia Civil investiga um casal por sequestro e cárcere privado contra sua filha, de 6 anos, na sexta-feira (29) no Jardim Santa Esmeralda, em Sorocaba. A denúncia foi recebida pelo Conselho Tutelar, que compareceu até o local com a GCM. A menor foi encaminhada ao Centro Hospitalar da cidade, onde permaneceu internada. Diligências prosseguem para esclarecer os fatos e demais detalhes serão preservados por se tratar de menor.