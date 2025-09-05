X/Reprodução McGregor, 37, prometeu priorizar os cidadãos da Irlanda se eleito presidente em outubro

O ex-campeão do UFC, Conor McGregor , de 37 anos, anunciou sua candidatura à presidência da Irlanda e pediu apoio dos cidadãos e vereadores locais para garantir seu nome na urna na eleição de 24 de outubro.

O anúncio foi feito na última quinta-feira (04) nas redes sociais, semanas após visita a Washington, D.C., no Dia de São Patrício.

“ Cidadãos da Irlanda, o tempo para uma mudança real é agora! ”, escreveu McGregor em sua conta no X. O lutador prometeu que, caso eleito, não sancionará nenhuma lei “ até que volte primeiro ao povo ”.

Ele também convocou apoiadores a pressionarem os vereadores locais.

“ Se você quer ver meu nome na cédula para a Presidência, peço que contate hoje mesmo seu vereador do condado e peça que me nomeie ”, escreveu.

Apoio político

A presidência da Irlanda é um cargo majoritariamente cerimonial, responsável por representar o país em eventos nacionais e internacionais.

O atual presidente, Michael D. Higgins, cumpre seu segundo mandato e não pode disputar novamente.

Para concorrer, cada candidato precisa do respaldo de 20 parlamentares ou de quatro dos 31 conselhos locais. Os postulantes também devem ser cidadãos irlandeses com mais de 35 anos.

O prazo para confirmações de candidatura termina em 24 de setembro.

O bilionário Elon Musk declarou apoio a McGregor nas redes sociais: “ Ninguém vai lutar mais pelo povo da Irlanda do que Conor McGregor! ”, escreveu, acompanhando a mensagem de bandeiras do país.

Entre os concorrentes confirmados estão a independente Catherine Connolly e a ex-ministra Heather Humphreys, do Fine Gael. O Fianna Fáil e o Sinn Féin ainda não anunciaram seus candidatos.





Polêmicas recentes

O anúncio da candidatura ocorre pouco após McGregor perder um recurso na justiça irlandesa sobre um processo civil em que foi condenado por agressão sexual a Nikita Hand em 2018.

O lutador foi responsabilizado a pagar o equivalente a US$ 285 mil (R$ 1,5 milhão, na cotação atual) em indenização e cerca de US$ 1,5 milhão (R$ 8,1 milhões) em custos legais.

Promotores não apresentaram denúncia criminal alegando falta de provas.

Em julho, a rapper Azealia Banks divulgou fotos íntimas do ex-lutador, o que levou McGregor a se pronunciar em tom provocativo em uma postagem posteriormente apagada.

No mesmo mês, seu bar em Crumlin, The Black Forge Inn, sofreu um incêndio investigado pela polícia como possível caso de incêndio criminoso.