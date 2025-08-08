Reprodução/X Briga deixou todos que estavam no local assustados





Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (7) mostra o momento em que um cliente invade o balcão de uma unidade do McDonald’s no bairro de Acton, em Londres, e começa a agredir os funcionários.

Assista:

As imagens foram publicadas no X, por um entregador que aguardava um pedido no local. Antes de pular por cima do balcão e invadir a área da cozinha do restaurante, o agressor joga um item contra os trabalhadores. Não se sabe o que motivou o ataque.

É possível ver que o agressor parte para cima de um dos funcionários, tentando acertar um soco. Outros dois funcionários tentam contê-lo sem revidar fisicamente, enquanto clientes e entregadores assistem ao episódio, assustados. Apesar das tentativas dos funcionários, o homem volta a agredir e chega a derrubar um funcionário no chão.

É só quando um dos membros da equipe é imobilizado no chão que os colegas intervêm para separar a briga. Em meio à confusão, uma funcionária pede ajuda aos entregadores presentes no local.





Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, um porta-voz do McDonald’s informou que a rede está "colaborando com a polícia nas investigações". A empresa também afirmou que "a segurança de nossos colaboradores e clientes é nossa maior prioridade" e classificou o ocorrido como "totalmente inaceitável".