Essex Police/ Reprodução Virginia McCullough foi sentenciada na última sexta-feira (11) pela Justiça inglesa

Uma mulher, de 36 anos, foi condenada à prisão perpétua no Reino Unido após ser declarada culpada pelo assassinato de seus pais e por ocultar os corpos dentro da casa onde viviam. As informações são da BBC .

Virginia McCullough foi sentenciada na última sexta-feira (11) pela Justiça inglesa. O juiz responsável pelo caso considerou que, embora a ré apresentasse sinais de distúrbios psicológicos no momento do crime, isso não reduzia sua culpabilidade.





O crime





Os assassinatos ocorreram em junho de 2019, na cidade de Essex, no sudeste da Inglaterra. Virginia McCullough matou o pai, John McCullough, de 70 anos, envenenando-o com um coquetel de remédios prescritos. Logo após, esfaqueou a mãe, Lois McCullough, de 71 anos. Segundo as investigações, ela construiu uma "tumba improvisada" para o corpo do pai em um dos cômodos da casa e escondeu o corpo da mãe em um saco de dormir, dentro de um armário no andar superior.



O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

No entanto, Virginia só foi presa em 2022, quatro anos após os assassinatos. Durante a operação policial, que foi gravada por câmeras corporais, McCullough confessou os crimes com frieza e chegou a dizer aos policiais para "se animarem", afirmando que eles haviam capturado o "vilão".

De acordo com o Tribunal de Justiça de Essex, os assassinatos foram premeditados e planejados por pelo menos três meses. Documentos encontrados na casa revelaram que Virginia vinha utilizando os cartões de crédito e os salários de aposentadoria dos pais para cobrir diversas despesas pessoais, acumulando cerca de 140 mil Libras (aproximadamente R$1 milhão) em dívidas, incluindo mais de 20 mil Libras (R$ 146 mil) em apostas online.

A mulher manipulava os pais, fazendo-os acreditar que estavam sendo vítimas de golpistas, quando, na verdade, era ela quem causava o endividamento. O juiz destacou que o medo de ser descoberta e as mentiras que contou aos pais a levaram a cometer os assassinatos.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .