Reprodução Madeleine McCann: Christian Brueckner é o principal suspeito pelo desaparecimento da menina

O alemão Christian Brückner, principal suspeito no caso de Madeleine McCann, que desapareceu do apartamento em que dormia com os irmãos, em um resort na Praia da Luz, em Portugal, em 2007, deve ser libertado no próximo dia 17.

Sem provas suficientes para uma acusação, o Ministério Público alemão lamenta a libertação do suspeito, que é investigado por uma série de crimes sexuais violentos, e teme o seu desaparecimento.



Brueckner está preso na Alemanha por ter estuprado, em 2005, uma americana de 72 anos, em Portugal.

O suspeito, que viveu por muitos anos como andarilho, na região do Algarve, é um cidadão alemão com histórico de crimes sexuais, falsificação, drogas e roubo.



Em entrevista à imprensa local, o procurador Christian Wolters, disse que Brückner continua perigoso e que, segundo um exame psiquiátrico recente, pode reincidir em novas agressões sexuais.

Ainda segundo o procurador, o suspeito não seguiu qualquer terapia na prisão.



Por conta do risco de desaparecimento, o Ministério Público alemão pediu que Brückner seja submetido a vigilância electrônica, mas o tirbunal ainda não emitiu decisão sobre o assunto.



Christian Brückner negou sempre qualquer ligação ao caso de Madeleine McCann. Não há detalhes sobre o processo, que segue em segredo de justiça.

Sua libertação em 17 de setembro se tornou possível depois que um doador anónimo pagou, em junho, uma multa que o alemão tinha pendente com a justiça, de 1446 euros, de uma condenação anterior, em 2015.

Caso não pagasse, teria pela frente mais 56 dias de prisão.

As autoridades alemãs contavam com a extensão da pena para ganhar um pouco mais de tempo para apresentar novas acusações no caso Madeleine.



Buscas recentes no Algarve



No início de junho, fora realizadas novas buscas na zona da Atalaia, em Lagos, no Algarve, a pedido das autoridades alemãs.

Durante três dias, inspectores da Polícia Judiciária e da polícia alemã vasculharam edifícios em ruínas, cisternas e poços abandonados em dezenas de propriedades, entre a Praia de Porto de Mós e a vila da Luz, em locais por onde Brückner teria passado.



Nos trabalhos foram usados equipamentos que permitem identificar alterações no solo, roçadoras e destroçadores de mato, para limpar partes do terreno. Vários objetos foram recolhidos para análise.



Caso Madeleine



Madeleine McCann, na época com três anos, desapareceu do apartamento em que dormia com os irmãos gémeos, de dois anos, em um resorte na Praia da Luz, no dia 3 de maio de 2007.





Seus pais jantavam com amigos no restaurante do resort, a poucos metros de distância.



Em 2020, a polícia alemã declarou Christian Brückner como principal suspeito do sequestro e assassínio da criança, mas não se formalizaram quaisquer acusações, por falta de provas.



O caso Madeleine tornou-se o de maior repercussão no mundo, envolvendo pessoas desaparecidas.



