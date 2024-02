Divulgação/Metropolitan Police Madeleine McCann está desaparecida desde maio de 2007, quando sumiu do quarto do hotel onde estava hospedada com a família, em Portugal

Principal suspeito de ter raptado a menina inglesa Madeleine McCann , em 2007, o alemão Christian Bruckner tinha um "plano secreto" para sequestrar uma criança e vender a um casal europeu que não podia ter filho via métodos convencionais. Quem fez a revelação foi o britânico Ken Ralphs , um ex-colega do germânico, em entrevista concedida ao portal local "The Mirror", nesta sexta-feira (9).



Na época, Ralphs vivia com um amigo compatriota e com Bruckner numa tenda na cidade de Algarve, em Portugal, local em que Madeleine McCann desapareceu. Na entrevista ao portal "The Mirror", o britânico contou que soube do plano do alemão durante uma conversa com seu outro colega, que não teve a identidade revelada.



"Uma noite, estávamos sentados ao redor da fogueira depois de comer. Tomamos algumas cervejas e, nas primeiras horas da manhã, meu amigo começou a chorar. Perguntei o que se passava e, por fim, ele me confessou que planejava com o Christian roubar uma criança da Praia da Luz para uma família rica", contou.

Segundo Ralphs, o casal interessado na criança também era alemão. O episódio teria acontecido uma semana antes de McCann sumir. Ainda conforme relato do britânico, Bruncker deixou a tenda que vivia com a repercussão do caso.

Bruncker está detido desde 2018, na Alemanha, depois de ser condenado por estuprar uma mulher de 72 anos. Sua ligação com o desaparecimento de Madeleine McCann, entretanto, nunca foi comprovado.