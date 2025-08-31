Reprodução/elisfkc2 Delta Air Lines

A companhia aérea norte-americana Delta Air Lines concordou em pagar US$ 79 milhões (o equilavante a R$ 428,6 milhões) para encerrar uma ação coletiva movida em 2020, após um de seus aviões ter despejado combustível sobre pátios de escolas e bairros de Los Angeles. O acordo foi firmado para resolver o litígio decorrente do incidente que afetou quase 60 crianças e professores, conforme informações da NBC Los Angeles .

O incidente ocorreu em 14 de janeiro de 2020, quando um jato Boeing 777-200 da Delta, que havia decolado de Los Angeles com destino a Xangai, precisou retornar rapidamente ao Aeroporto Internacional de Los Angeles devido a um problema em um de seus dois motores, que perdeu propulsão logo após a decolagem.

Para garantir um pouso seguro, a aeronave despejou aproximadamente 15 mil galões de combustível. A Delta afirmou que o avião estava excedendo seu peso máximo de pouso em cerca de 160mil libras (o equivalente a 72,5 mil KG), pois carregava combustível suficiente para o voo de 13 horas.

A decisão de despejar o combustível foi tomada pelos pilotos para "reduzir os sérios riscos de voar e pousar uma aeronave com excesso de peso e apenas um motor" . Pousar com excesso de peso pode danificar o jato e exigir inspeções caras que o tirariam de serviço.

Bombeiros do Condado de Los Angeles foram chamados às escolas da cidade de Cudahy, incluindo a Escola Primária Park Avenue, onde cerca de 60 alunos e professores foram examinados. Eles apresentaram pequenas irritações na pele e nos pulmões, mas nenhum necessitou de hospitalização.

Os professores da Escola Primária Park Avenue descreveram o combustível como "pingando como gotas de chuva", com vapores "avassaladores", e sentiram o combustível em suas roupas, pele e olhos. Muitos procuraram tratamento médico e relataram dor física e emocional.

A ação judicial inicial foi movida pelos professores da Escola Primária Park Avenue, alegando exposição ao combustível de aviação. Posteriormente, vários moradores de Cudahy se juntaram, transformando-a em uma ação coletiva contra a companhia aérea.

No acordo judicial, a Delta declarou que concordou com o pagamento sem qualquer admissão de responsabilidade. A empresa justificou a decisão como uma forma de evitar as despesas legais de um julgamento e "eliminar a distração e outros encargos que este litígio causou aos negócios da Delta" .