Divulgação Azul Aeronave da Azul

O voo AD4816 da companhia aérea Azul, que decolou de São Luís (MA) às 18h27 nesta quinta-feira (07), precisou ser desviado para Brasília após uma ameaça de bomba a bordo.

A aeronave deveria ter pousado no aeroporto de Viracopos, em Campinas(SP), às 21h30, mas declarou emergência durante o trajeto e aterrissou às 20h45 no Aeroporto Internacional da capital federal.

Aeroporto acionou plano de contingência

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, informou que o plano de contingência foi acionado conforme previsto no protocolo de segurança da concessionária. “ A aeronave pousou às 20h45 e os passageiros e tripulação desembarcaram em total segurança ”, informou a empresa.

Segundo a nota, as operações aéreas seguiram normalmente por uma das pistas do aeroporto, sem impacto em pousos e decolagens. “ O terminal aéreo da capital federal possui duas pistas paralelas, e às 00h40 a pista em que a aeronave se encontrava foi liberada para a operação ”, acrescentou a administradora.





A reportagem do Portal iG entrou em contato com a Azul para posicionamento da companhia e com a Polícia Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal e a Força Aérea Brasileira (FAB) para saber se houve acionamento dos órgãos sobre a emergência, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.