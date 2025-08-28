TikTok Influencer irlandês é criticado por “encontro” com tribo canibal

Um influenciador de viagens irlandês está sendo duramente criticado nas redes sociais após usar uma suposta “tribo canibal” em uma polêmica encenação para o TikTok.





“Acabei de tentar fazer contato com uma tribo canibal” , escreveu Dara Tah na legenda do vídeo, que já acumula mais de 17,7 milhões de visualizações na plataforma.

O aventureiro, que soma 750 mil seguidores, costuma publicar desafios arriscados, como permanecer acordado por 48 horas e suportar 12 horas de tortura chinesa da água.

Em sua mais recente façanha, decidiu visitar uma tribo desconhecida em Papua, região da Indonésia localizada na ilha de Nova Guiné.

No vídeo, Tah aparece em um barco de madeira junto a outros turistas e a um guia local chamado Demi, enquanto indígenas se manifestam da margem do rio. Em determinado momento, um dos homens da tribo aponta seu arco e flecha para a embarcação.

“Eles estão apontando arcos e flechas para a gente, cara” , diz um dos turistas, assustado.

“Isso é muito assustador… são arcos enormes” , completa Tah, que tenta acenar em sinal de paz.

Quando a tentativa falha, o influenciador oferece um saco de sal como presente. Um dos líderes da tribo, vestido com tanga de folhas e armado, prova os grãos e os cospe com desdém, deixando claro que não estava satisfeito.

“Ele não gostou nada disso”, comenta Tah. “Talvez seja melhor recuar.”

O guia concorda: “Temos que ir embora. Não somos bem-vindos. É muito perigoso.”

Enquanto o barco se afasta, Tah admite:

“Não vou mentir, foi absolutamente aterrorizante.”



O guia se desculpa:

“Sinto muito por ter trazido vocês aqui.”

Mesmo assim, o tiktoker prometeu insistir:

“Vou tentar de novo amanhã. Desejem-me sorte.”

Nas redes sociais, ele foi acusado de explorar os indígenas apenas para ganhar cliques.

“Deixe-os em paz, eles não estão incomodando você” , comentou um crítico.

Outro escreveu:

“Você invadiu a terra deles só para criar conteúdo e ainda os chamou de assustadores?”

Alguns internautas até sugeriram que o vídeo fosse encenado, alegando que “moradores de áreas remotas de Papua já não se vestem assim”.





Outros criticaram a associação dos povos locais ao canibalismo:

“Eles não são canibais, são apenas pessoas vivendo em paz.”

Ainda não está claro qual tribo foi visitada. Papua abriga cerca de 300 grupos indígenas diferentes, enquanto a vizinha Papua-Nova Guiné tem o dobro desse número.

Historicamente, algumas tribos, como os Korowai, praticavam rituais de canibalismo, mas a tradição praticamente desapareceu a partir da metade do século 20, quando foi proibida por estar ligada à propagação de doenças degenerativas.