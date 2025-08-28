Agência Brasil População estimada do país chega a 213,4 milhões de habitantes em 2025

O Brasil tem uma população estimada em 213,4 milhões de habitantes em 2025, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Deste montante, as 27 capitais concentram 49,3 milhões de pessoas, cerca de 23,1% do total. Neste grupo, cinco registram recentemente um crescimento populacional acima da média: Boa Vista (RR), Florianópolis (SC), Palmas (TO), Cuiabá (MT) e Manaus (AM).

Boa Vista, capital de Roraima, foi a cidade que mais cresceu no período, com aumento de 3,26% na população. Segundo Marcio Minamiguchi, gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, "a alta em Boa Vista é explicada pela migração internacional, em especial pela chegada de venezuelanos".

A presença de imigrantes no estado é grande fronteiriço, com cerca de 12,84% da população local formada por estrangeiros, de acordo com dados do Censo 2022. Este é o maior percentual do país.

Em Santa Catarina, Florianópolis registrou expansão de 1,93%, grande parte dela ligada à migração nacional e internacional. Vale lembrar que o número de habitantes cresceu em todo o território catarinense nos últimos anos - segundo o Censo de 2022, o estado recebeu 354,3 mil novos moradores vindos de outras unidades da federação.

No Tocantins, Palmas teve crescimento de 1,51%. Já Cuiabá, no Mato Grosso, teve alta de 1,31%.

"O crescimento de Cuiabá também passa pela migração interna. Já Palmas teve um crescimento muito mais expressivo em décadas passadas, mas os dados mostram que esse movimento arrefeceu", diz o gerente do IBGE.

Entre as capitais com mais de 1 milhão de habitantes, Manaus, no Amazonas, foi a única que não repetiu o padrão de baixo crescimento, com taxa de 1,05%.

Populações que "encolheram"

Por outro lado, cinco capitais registraram queda populacional no mesmo período. São elas:

Salvador (Bahia): -0,18%

Belo Horizonte (Minas Gerais): -0,02%

Belém (Pará): -0,09%

Porto Alegre (Rio Grande do Sul): -0,04%

Natal (Rio Grande do Norte): -0,14%

Segundo Minamiguchi, essa redução está relacionada ao deslocamento de moradores para municípios vizinhos e, consequentemente, a expansão das regiões metropolitanas.

"As capitais maiores, esses municípios mais centrais, em geral, têm um entorno mais conurbado e perdem população para ele. O crescimento vai do centro para a periferia. Entre as capitais que perderam população, com exceção de Salvador, houve aumento de habitantes na respectiva região metropolitana", explica.

População das capitais



São Paulo segue a capital mais populosa do país, com 11.904.961 habitantes, seguida pelo Rio de Janeiro, com 6.730.729 pessoas, e por Brasília, com 2.996.899 habitantes.

Apesar da redução populacional no último ano, Salvador e Belo Horizonte continuam entre as dez capitais mais populosas, com 2.564.204 e 2.415.872 habitantes, respectivamente.

Veja as 10 capitais com a maior população em 2025, segundo o IBGE:



São Paulo (SP): 11.904.961 Rio de Janeiro (RJ): 6.730.729 Brasília (DF): 2.996.899 Fortaleza (CE): 2.578.483 Salvador (BA): 2.564.204 Belo Horizonte (MG): 2.415.872 Manaus (AM): 2.303.732 Curitiba (PR): 1.830.795 Recife (PE): 1.588.376 Goiânia (GO): 1.503.256

Regiões metropolitanas

Novamente, São Paulo aparece no topo de um ranking do IBGE: desta vez, no de regiões metropolitanas mais populosas, com 21.555.260 habitantes.

A lista segue com a região metropolitana do Rio de Janeiro, com 12.937.950 pessoas, e pela região metropolitana de Belo Horizonte, com 6.020.636 habitantes.

Entre as regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes, a maior taxa de crescimento do último ano foi registrada na RM de Florianópolis, com uma variação de 2,24%.

As dez regiões metropolitanas mais populosas do país são:

RM de São Paulo (SP): 21.555.260 RM do Rio de Janeiro (RJ): 12.937.950 RM de Belo Horizonte (MG): 6.020.636 RIDE do Distrito Federal e Entorno (DF): 4.769.389 RM de Porto Alegre (RS): 4.167.509 RM de Fortaleza (CE): 4.154.961 RM de Recife (PE): 3.961.730 RM de Curitiba (PR): 3.720.170 RM de Salvador (BA): 3.623.330 RM de Campinas (SP): 3.317.498

Tendências

Como citado anteriormente, a população do Brasil cresceu 0,39% em relação a 2024 e chegou a 213,4 milhões de habitantes. Apesar desse aumento, o ritmo é muito mais lento do que nos anos anteriores.

Entre 2022 e julho de 2024, por exemplo, o país registrou um salto de 4,68%, o que equivale a cerca de 9,5 milhões de indivíduos. Já entre julho de 2024 e 2025, o crescimento de 0,39% equivale a 828 mil pessoas.

Dessa forma, houve uma desaceleração de aproximadamente 4,3 pontos percentuais, ou seja, 8,7 milhões de habitantes a menos.

Na avaliação de Minamiguchi, "os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE".