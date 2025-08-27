Reprodução/redes sociais Causa da explosão do pneu ainda será investigada

Um voo da empresa aérea Norwegian começou com um estrondo que assustou passageiros e tripulação, causado pela explosão de um pneu que explodiu, logo após a decolagem. O piloto fez um pouso de emergência.

Segundo informações divulgadas pelo New York Post, o Boeing 737 tinha acabado de decolar de Estocolmo, na Suécia, nesta quarta-feira (27), com destino a Paris, França, transportando 181 passageiros, quando os passageiros ouviram o que parecia uma explosão.



A gerente de imprensa do Centro de Controle Marítimo e de Voo da Suécia (JRCC), Sara Eriksson, confirmou a explosão do pneu à mídia local.



"Levamos todos os incidentes como este a sério. Não é muito comum ", disse Eriksson.

Diante do estrondo, os pilotos foram forçados a retornar a Estocolmo.

Durante o sobrevoo, eles notaram que o pneu estava vazio e se prepararam para um pouso forçado, de acordo com a porta-voz do JRCC.







Eles conseguiram pousar a aeronave em segurança às 11h, horário local.



“Eu entendo que possa parecer perturbador, mas o pouso foi realizado sem drama” , disse um porta-voz norueguês.



A causa da explosão durante o voo ainda será investigada, mas os pneus de avião podem estourar por vários motivos, incluindo detritos na pista, superaquecimento e pressão baixa, informou o Daily Express.

