Cerca de 70 montes de cinzas humanas foram descobertos em uma cova rasa no deserto próximo a Searchlight, cidade a uma hora de Las Vegas, nos Estados Unidos. A cena foi encontrada por uma pessoa que, ao se deparar com fragmentos de ossos e restos carbonizados, acionou a imprensa local.
O Escritório de Gestão de Terras de Nevada (BLM) confirmou que o material se trata de restos humanos e abriu investigação. Segundo a lei americana, é permitido o espalhamento individual de cinzas em áreas abertas, mas o descarte em grande escala é considerado ilegal e está sujeito a rígidas normas.
O caso ocorre em meio a recentes denúncias contra funerárias nos Estados Unidos, incluindo uma empresa de Las Vegas fechada por manter corpos sem cremação por meses e outra, no Colorado, flagrada escondendo cerca de 20 cadáveres em decomposição.