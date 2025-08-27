Restos mortais são encontrados em deserto nos EUA
KLAS
Cerca de 70 montes de cinzas humanas foram descobertos em uma cova rasa no deserto próximo a Searchlight, cidade a uma hora de Las Vegas, nos Estados Unidos. A cena foi encontrada por uma pessoa que, ao se deparar com fragmentos de ossos e restos carbonizados, acionou a imprensa local.

O Escritório de Gestão de Terras de Nevada (BLM) confirmou que o material se trata de restos humanos e abriu investigação. Segundo a lei americana, é permitido o espalhamento individual de cinzas em áreas abertas, mas o descarte em grande escala é considerado ilegal e está sujeito a rígidas normas.

O caso ocorre em meio a recentes denúncias contra funerárias nos Estados Unidos, incluindo uma empresa de Las Vegas fechada por manter corpos sem cremação por meses e outra, no Colorado, flagrada escondendo cerca de 20 cadáveres em decomposição.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2025-08-27/restos-mortais-despejados-deserto.html

