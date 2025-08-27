Agência Brasil Michelle Bolsonaro postou texto em rede social

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, compartilhou uma publicação nas redes sociais um desabafo sobre o "desafio" enorme de "resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações". A postagem foi feita na noite desta terça-feira (26), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinar um policiamento reforçado e vigilância em tempo integral na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Apesar de não citar diretamente o episódio, Michelle continua o texto dizendo que "nós vamos vencer" e que "o Brasil pertence ao Senhor Jesus", trechos que podem ser interpretados como críticas às recentes decisões do STF.

Decisão de Moraes

Nesta terça (26), o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu que a Polícia Penal do Distrito Federal monitore integralmente Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília desde o último dia 4. No despacho, o magistrado pede a "manutenção e constante checagem do sistema de monitoramento eletrônico".

Moraes também citou a proximidade do julgamento do processo em que Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. As sessões extraordinárias têm início na próxima semana, em 2 de setembro.

O ministro destacou que o monitoramento deve ser feito de forma discreta, sem “exposição indevida, inclusive midiática”, e sem adotar medidas que invadam a esfera domiciliar ou perturbem a vizinhança. Moraes deixou a critério da Polícia Penal o uso ou não de uniforme e armamento no monitoramento.

A determinação foi feita após um pedido da Polícia Federal e do líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), que consideram que há possiblidade de fuga e refúgio do ex-presidente na embaixada dos EUA.





Publicação de Michelle Bolsonaro na íntegra

"Sabe... a cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações. Mas não tem nada, não. Nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo, e nós temos uma promessa. Pai, eu Te amo, independente dos dias ruins. Eu Te louvo de todo meu coração. O senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Hoje eu declaro: o Brasil pertence ao Senhor Jesus"