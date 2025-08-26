Federal Reserve/Reprodução Lisa Cook, diretora do Fed acusada de fraude

A diretora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, afirmou que não deixará o cargo no Conselho de Governadores do Banco Central americano, mesmo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar sua demissão na segunda-feira (25).

Em comunicado divulgado por seu advogado, Cook diz que a decisão não tem "base legal" e configura uma tentativa de Trump para interferir na independência da autarquia.

"O presidente Trump alegou ter me demitido ‘por justa causa’ quando não há justa causa prevista em lei, e ele não tem autoridade para fazê-lo. Não vou renunciar. Continuarei a cumprir meus deveres para ajudar a economia americana, como venho fazendo desde 2022", declarou a diretora.

"Tomaremos todas as medidas necessárias para impedir a tentativa de ação ilegal [de Trump]", disse o advogado de Cook, Abbe David Lowell.

Indicada por Joe Biden em 2022, Lisa Cook se tornou a primeira mulher negra a integrar a diretoria do Fed, com mandato até 2038. Ela ocupa uma das sete cadeiras do Conselho de Governadores e participa do comitê de 12 integrantes que define a política de juros dos Estados Unidos.

Demissão



A demissão foi anunciada por Trump em suas redes sociais, com efeito imediato. O presidente acusou Cook de cometer fraude ao declarar duas residências como principais para obter melhores condições de financiamento. O caso foi encaminhado ao Departamento de Justiça para investigação.

Na carta, Trump citou "conduta enganosa e potencialmente criminosa" e disse que não confia na integridade de Cook. Apesar disso, ela não foi formalmente acusada de nenhuma irregularidade, o que pode levar a medida a ser contestada nos tribunais.

Pressão da Casa Branca



Trump tem feito vários ataques contra o Federal Reserve. O presidente já havia chamado o atual chefe da instituição, Jerome Powell, de "burro" e "teimoso" por resistir em reduzir as taxas de juros.





A saída de Cook abriria espaço para a quarta indicação de Trump no conselho de sete membros, o que fortaleceria sua influência sobre o Fed.