Reprodução Vulcão Kilauea

O vulcão Kilauea, localizado na Ilha do Havaí, voltou a entrar em erupção nesta sexta-feira (22), com jatos de lava que chegaram a 30 metros de altura. Esta é a 31ª erupção registrada desde dezembro, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A atividade começou no respiradouro norte da cratera Halemaumau, no cume do vulcão. Inicialmente, a lava foi expelida de forma contínua, mas o fluxo se intensificou ao longo do dia, formando fontes de magma. O episódio ficou restrito à cratera e não ameaça áreas residenciais próximas.

O USGS mantém a transmissão da erupção em tempo real. O vulcão, situado a cerca de 320 quilômetros de Honolulu, é uma das principais atrações do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí.

Segundo o Observatório de Vulcões do Havaí, o fenômeno ocorre devido ao acúmulo de magma em uma câmara subterrânea sob a Halemaumau, que se expande e força a lava para a superfície por fissuras na crosta terrestre.



