Desabamento de ponte em construção mata 12 operários na China

Pelo menos 12 pessoas morreram após o desabamento de uma ponte em construção na província de Qinghai, no noroeste da China, nesta sexta-feira (22).

A ponte ferroviária, chamada Jianzha, partiu ao meio e a estrutura caiu no Rio Amarelo. Segundo a mídia local, uma falha em um cabo de aço causou o acidente.

Um vídeo da mídia estatal mostra o exato momento do acidente.

Assista:

A bridge under construction collapsed in northwest China on Friday, killing six and leaving 10 missing. The arch gave way and plunged into the Yellow River. pic.twitter.com/izB7OZwmBH — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 22, 2025





Havia 15 trabalhadores e um gerente de projeto no canteiro de obras no momento do acidente. Até o momento, quatro pessoas seguem desaparecidas, segundo informações da AFP.

Equipes de emergência foram mobilizadas rapidamente para o local e utilizaram 27 barcos, 5 robôs e até um helicóptero nas buscas pelos desaparecidos.





Com 1,6 quilômetro de extensão e 55 metros de altura em relação ao Rio Amarelo, a ponte integra a Ferrovia Sichuan-Qinghai. Segundo o jornal China Daily, é a maior ponte em arco de treliça de aço contínua de via dupla do mundo e a primeira do tipo no país a cruzar o rio.