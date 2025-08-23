Reprodução/RBS TV Enchente na região das ilhas de Porto Alegre (RS)





Depois de uma sexta-feira (22) marcada por extremos de tempo no Rio Grande do Sul, com granizo em dezenas de municípios, chuva volumosa, descargas elétricas em grande escala e calor de até 36 °C em pleno inverno, o estado se prepara para nova rodada de instabilidade neste sábado (23), segundo a MetSul.

Na sexta, uma frente quente associada à corrente de jato em baixos níveis favoreceu a formação de tempestades. Houve registro de pedras de granizo grandes em algumas cidades e acumulados de chuva superiores a 100 mm em pontos do Centro do estado. Em Porto Alegre, bairros tiveram até 95 mm, enquanto Viamão anotou 112 mm. O sensor GLM do satélite GOES-19 identificou mais de 300 mil raios, sendo 1.100 apenas na capital.

Apesar da instabilidade, o avanço do ar quente abriu o tempo em parte do território, elevando os termômetros a patamares de verão. O Noroeste concentrou as maiores marcas: 35,6 °C em Porto Xavier; 35,3 °C em Doutor Maurício Cardoso e Santa Rosa; e 35,1 °C em Santo Paulo das Missões. Na Serra, cidades como Nova Bréscia, Serafina Corrêa e Farroupilha superaram os 31 °C.

Com o fim do dia, porém, uma frente fria começou a se organizar no Oeste e no Sul do estado, impulsionada por uma massa de ar frio que, dias antes, provocou intensa nevada em Santiago, no Chile.

Previsão para este sábado

A frente fria avança de Sul para Norte ao longo do dia, trazendo chuva generalizada, que pode ser forte e volumosa em diversos pontos. Há risco de temporais com vento forte, descargas elétricas e possibilidade de granizo isolado.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a mudança no tempo deve ocorrer entre o fim da madrugada e as primeiras horas da manhã. Antes da chegada da frente, muitas cidades ainda terão vento Norte intenso e temperaturas elevadas para a madrugada de agosto.

Segundo meteorologistas, a configuração atmosférica aumenta também o risco de formação de tornados localizados, especialmente na Metade Norte, entre o Planalto e a Serra.

Chuva por 10 dias

Os próximos dez dias serão marcados por diferentes padrões de chuva em todo o Brasil, segundo projeções do modelo do Centro Meteorológico Europeu (ECMWF). Enquanto a região Sul deve concentrar os maiores volumes de precipitação, o Norte terá redução das chuvas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu alerta de perigo para tempestade no Rio Grande do Sul, com precipitações de até 100 mm. Outros alertas de perigo potencial para vendavais de até 100 km/h valem para áreas litorâneas do Nordeste. Veja as previsões de cada região.

Com acumulados que podem superar os 100 milímetros em pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o Sul é a região com os maiores acumulados para os próximos 10 dias. O avanço de ar quente até sexta-feira (22) já deve trazer instabilidade e pancadas fortes no território gaúcho, aponta a MetSul Meteorologia.