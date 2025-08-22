Reprodução/WBEN A Polícia Estadual de Nova York confirmou múltiplas mortes

Um ônibus de turismo que fazia o trajeto de Niagara Falls para Nova York perdeu o controle e caiu em uma vala na manhã desta sexta-feira (22), na Interestadual 90, próximo à saída 48A, em Pembroke, no condado de Genesee, no oeste do estado. O acidente ocorreu por volta das 7h, horário local.

A Polícia Estadual de Nova York confirmou múltiplas mortes, entre elas a de pelo menos uma possível criança. Vários passageiros foram ejetados do veículo e outros permaneceram presos nos destroços durante as primeiras horas de atendimento.

De acordo com informações iniciais, a maior parte dos ocupantes do ônibus era formada por famílias de origem indiana, chinesa e filipina. A situação exigiu a presença de tradutores para auxiliar no contato entre os sobreviventes e as equipes de emergência.

O resgate foi conduzido por agentes da Polícia Estadual, bombeiros e serviços médicos locais. A rodovia Interestadual 90 foi temporariamente fechada para permitir o trabalho de retirada das vítimas e a remoção do veículo.





Não há esclarecimentos do acidente

A causa do acidente ainda não foi esclarecida. As autoridades informaram que não há, até o momento, registros de condições climáticas adversas na região no momento da ocorrência.

O ônibus não teve a empresa responsável identificada, e não foram divulgados detalhes sobre sua manutenção.

A investigação segue em andamento para apurar se o acidente foi provocado por falha mecânica, erro humano ou problemas relacionados à estrada.