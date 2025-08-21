Reprodução/X Um vídeo alarmante mostra parte da asa de um Boeing 737 quebrando e se soltando

Um vídeo registrado por passageiros mostrou parte do flap da asa esquerda de um Boeing 737-800 se dobrando para cima durante um voo da Delta Air Lines nos Estados Unidos. O incidente ocorreu nesta terça-feira (19), no voo DL1893, que saiu do Aeroporto Internacional de Orlando com destino a Austin, Texas.

🚨✈️ Delta Flight 1893 – Aug 19, 2025 •Boeing 737-800, Orlando → Austin • Part of left wing flap detached mid-air (~12,000 ft) • Plane shook, caught on passenger video • 62 passengers + 6 crew •Landed safely, no injuries #Boeing #bb27 #DAY6 pic.twitter.com/gx5Oyw4JUq— Eyes on the Globe (@eyes_globe) August 21, 2025





O flap danificado permaneceu preso apenas pelo mecanismo interno da asa, mas a aeronave conseguiu aterrissar sem incidentes.

A bordo estavam 62 passageiros e seis tripulantes, totalizando 68 pessoas, sem registro de feridos. Shanila Arif, passageira do voo, relatou que inicialmente interpretou o tremor como turbulência, até que outro passageiro mostrou o dano na asa.

Após o pouso, a Delta retirou a aeronave de operação para manutenção e divulgou nota pedindo desculpas aos passageiros, afirmando que a segurança é prioridade. A FAA (Administração Federal de Aviação) abriu investigação para apurar as causas da falha no flap.

Os flaps são painéis localizados na parte traseira da asa, que se estendem para aumentar a sustentação durante pousos e decolagens. No incidente, a seção externa do flap da asa esquerda ficou danificada e dobrada.

Este é o segundo episódio envolvendo falhas em flaps de aeronaves da Delta em dois meses. Em julho de 2025, parte de um flap de um Boeing 737-900 foi encontrada em uma residência próxima ao Aeroporto de Raleigh-Durham, Carolina do Norte.





Pouso deu certo

O Boeing 737-800 do voo DL1893 tinha quase 25 anos de operação. Apesar do susto, o pouso seguro reforça que aeronaves modernas são projetadas para lidar com falhas parciais sem colocar em risco os passageiros.

O vídeo gravado a bordo ganhou repercussão nas redes sociais, destacando o momento em que a seção da asa se dobra, gerando alerta público sobre a situação. A aeronave permaneceu em inspeção até pelo menos a manhã desta quinta-feira (21).