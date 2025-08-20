Vitor Hugo Girotto/Portal iG Perfil da Casa Branca no TikTok

A Casa Branca lançou sua conta oficial na plataforma TikTok na noite desta terça-feira (19). Durante a noite, o perfil publicou vídeos com cortes que celebram as conquistas e falas do presidente Donald Trump e exaltam símbolos nacionais estadunidenses.

O movimento ocorre apesar de ainda não haver um acordo com a ByteDance, empresa controladora do TikTok, para resolver a questão de uma possível proibição legal da plataforma nos Estados Unidos. O prazo atual para que um acordo seja firmado é 17 de setembro.

Anteriormente, o ex-presidente Joe Biden sancionou uma lei que forçaria a ByteDance a vender sua participação no TikTok ou enfrentar um banimento.

Já Donald Trump tenta cumprir sua promessa de arranjar um acordo para manter o TikTok operando legalmente nos Estados Unidos.

O banimento foi atrasado três vezes. A primeira vez foi em janeiro, quando Trump assumiu o cargo e assinou uma ordem executiva adiando a aplicação da proibição por 75 dias.

Após isso, houve outro atraso em abril, após um potencial acordo falhar devido às tarifas de Trump contra a China. O último adiamento aconteceu em junho, quando o estadunidense afirmou acreditar que o presidente chinês Xi Jinping estaria aberto a um acordo se um comprador surgisse.







Mudança de postura

Embora Donald Trump tenha tentado banir o TikTok em 2020, sua postura em relação à plataforma ficou mais leve durante sua campanha de reeleição, uma vez que sua equipe percebeu o grande número de apoiadores que ele tinha no aplicativo.

Em 2024, a campanha de Trump lançou sua própria conta oficial, e dominou rapidamente a plataforma, obtendo mais seguidores e visualizações em seu conteúdo do que a conta de campanha agora inativa da ex-vice-presidente Kamala Harris.

Segundo o jornalista Kyle Tharp, a conta de Trump alcançou 2,8 bilhões de visualizações, em comparação com 2,2 bilhões da conta de Harris.

Apesar de a legalidade e os motivos ocultos por trás de um banimento do TikTok permanecerem uma questão séria, a administração Trump, por enquanto, parece encontrar utilidade em manter uma conta na plataforma.

Em janeiro, Trump postou no Truth Social: “ Por que eu iria querer me livrar do TikTok? ”, compartilhando uma publicação sobre os bilhões de visualizações que sua conta de campanha continuava a acumular.