Reprodução/Instituto Argonauta Na imagem, é possível ver a identificação no dorso do lobo-marinho que passou por reabilitação no Brasil

Um lobo-marinho-sul-americano( Arctocephalus australis ), resgatado em maio de 2024 em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, foi reavistado em janeiro deste ano na Ilha dos Lobos, no Uruguai, a cerca de 2 mil km de distância.

O registro foi feito durante o monitoramento realizado pela Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), e divulgado apenas nos últimos dias.

O animal foi identificado graças a uma marca de despigmentação aplicada em seu dorso durante o tratamento no Centro de Reabilitação e Despetrolização do Instituto Argonauta, em Ubatuba, no litoral paulista.

Segundo a organização, o trabalho de recuperação envolveu uma equipe multidisciplinar de biólogos, médicos-veterinários e oceanógrafos, e durou cerca de quatro meses, até a soltura do animal no início de outubro de 2024.

Segundo o Instituto Argonauta, o avistamento confirma o sucesso do processo de reabilitação.

"Mais do que um registro simbólico, o reavistamento representa um indicador técnico claro de sucesso no processo de reabilitação, comprovando que o animal foi capaz de retomar seu deslocamento natural e reintegrar-se a uma colônia da espécie", afirmou a instituição nas redes sociais.





O atendimento do animal ocorreu no âmbito do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), programa exigido como condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras, sob coordenação do Ibama.