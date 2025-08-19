Reprodução X/ @6ixbuzztv Cliente encontra larvas vivas dentro de lanche do McDonald’s

Um morador de Toronto relatou ter vivido uma experiência chocante ao morder um sanduíche McChicken e encontrar um aglomerado de larvas vivas em seu interior. O caso aconteceu em uma unidade do McDonald’s localizada na 1045 Pape Ave.

Após o episódio, o cliente imediatamente acionou os funcionários da loja. A denúncia rapidamente se espalhou pelas redes sociais, provocando indignação e levando a pedidos de inspeção sanitária no estabelecimento.





Até o momento, a rede McDonald’s não divulgou um posicionamento oficial sobre o ocorrido, o que tem gerado ainda mais preocupação entre consumidores da região.

O Portal iG tentou contato com a unidade responsável, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.