O Escritório Estadual de Preservação de Monumentos da Alemanha anunciou a identificação de 31 naufrágios no Lago de Constança, resultado do projeto “Wrecks and Deep Sea” ( Naufrágios e Mar Profundo), iniciado em 2022. Projeto documenta embarcações, incluindo um navio a vapor da Segunda Guerra.

O levantamento visa mapear e documentar monumentos subaquáticos no maior lago da Alemanha, que faz fronteira com Suíça e Áustria.

O mapeamento utilizou ecosondas multifeixe para criar um mapa topográfico do fundo do lago, sonar de varredura lateral para detalhar anomalias detectadas e inspeções diretas com mergulhadores e veículos operados remotamente (ROVs).

Foram identificadas mais de 250 anomalias, das quais 31 foram confirmadas como naufrágios. Entre as embarcações descobertas, destacam-se dois navios a vapor, o SD Baden e o SD Friedrichshafen II.

O Friedrichshafen II teria sido destruído por um ataque aéreo durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o SD Baden foi descomissionado em 1930 e afundado posteriormente. Ambos possuíam capacidade para transportar até 600 passageiros.

Também foi identificado um navio de carga à vela quase intacto, com mastro e verga preservados, considerado raro na arqueologia subaquática.

A condição de preservação dos naufrágios foi favorecida pela limitada proliferação de mexilhões quagga e pelo ambiente subaquático do lago, com baixa oxigenação e presença de lodo.

Detalhes como roda de leme, grampos de proa e pinos de amarração puderam ser observados, oferecendo referências sobre técnicas de construção e navegação histórica.

Alexandra Ulisch, associada científica do projeto, descreveu os naufrágios como “cápsulas do tempo” que preservam histórias e métodos de construção naval de diferentes períodos.

O enfoque da pesquisa está na documentação visual e científica; não há planos de resgate físico devido ao custo elevado, mantendo o patrimônio subaquático preservado in situ.

Navegação histórica

O projeto evidencia que o Lago de Constança mantém potencial para novas descobertas





O Lago de Constança, com 536 km² de área e profundidade máxima de 254 metros, é alimentado pelo rio Reno e dividido em quatro partes: Obersee, Überlinger See, Zeller See e Untersee.

Localizado a 395 metros acima do nível do mar, é o terceiro maior lago da Europa Central e já revelou achados arqueológicos, como uma piroga de 4.000 anos descoberta em 2018 e recuperada em 2021.





As descobertas incluem elementos da navegação histórica, como o navio de carga à vela, e testemunhos dos impactos da Segunda Guerra Mundial, exemplificados pelo Friedrichshafen II.

A documentação desses achados contribui para estudos sobre transporte, pesca e construção naval na região, além de enriquecer a compreensão do patrimônio cultural e subaquático do lago.