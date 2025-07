Reprodução/Associação Arqueológica Subaquática de Wisconsin Sonar encontrou os destroços do navio LW Crane





Durante um levantamento feito no rio Wisconsin, no estado homônimo, nos EUA, pesquisadores descobriram acidentalmente um naufrágio ocorrido há quase 150 anos. As informações foram divulgadas neste domingo pela CBS News .

Segundo o jornal, no início deste ano, a Sociedade Histórica e a Associação de Arqueologia Subaquática de Wisconsin realizaram um levantamento com sonar de alta resolução no Rio Fox para mapear "potenciais sítios culturais", em um trecho de quatro quilômetros.

Pesquisadores utilizaram um sonar

A Sociedade divulgou em suas redes sociais que, entre os locais identificados, estavam os destroços de um navio a vapor afundado em 1870, de que se tinha registro desde 2016. Esse naufrágio específico era o alvo da busca dos cientistas.

Utilizando um sistema de sonar que cria uma representação tridimensional do fundo do rio, os pesquisadores conseguiram mapear toda a seção do rio em alta resolução. O trecho escolhido pela equipe possui "uma quantidade significativa" de detritos, disseram os pesquisadores, incluindo árvores de grande porte, rochas e restos de balsas de madeira e pontes desabadas.

Descoberta acidental

Em meio aos destroços, os pesquisadores se surpreenderam ao encontrar os restos do que parecia ser um navio diferente. "Essa é a emoção da arqueologia, às vezes encontramos algo novo que não estávamos procurando!" publicou a Sociedade Histórica de Wisconsin.

A varredura revelou o casco de um navio parcialmente enterrado, com cerca de 27 metros de comprimento e 7 metros de largura. Segundo a Sociedade, provavelmente o naufrágio pertence ao navio LW Crane . A embarcação tem um tamanho diferente do naufrágio de 1870 que a equipe procurava inicialmente.

O LW Crane era um navio a vapor de madeira, construído em Berlin, Wisconsin, em 1865, segundo a Sociedade Histórica. Ele era usado para transportar passageiros e cargas entre Green Bay e Oconto.





Em 1880, o navio pegou fogo e afundou em Oshkosh. O local onde ele naufragou fica do outro lado do rio, longe de onde os destroços foram encontrados.

A Associação de Arqueologia Subaquática de Wisconsin informou que novas investigações no canal estão em andamento, mas que enfrentam dificuldades por causa dos destroços no fundo do rio. Os pesquisadores buscam mais informações sobre o navio a vapor que afundou em 1870, o LW Crane e outros possíveis naufrágios na região.