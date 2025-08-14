Maior pênis do mundo faz homem cair no chuveiro e quebrar braço

O britânico Matt Barr, de 41 anos, é conhecido por deter o título de “maior pênis comprovado clinicamente no mundo”, com 37 centímetros. Mas, segundo ele, isso tem causado problemas. Recentemente , foi o motivo de um acidente. As informações são do The Sun.

Especialista em inteligência artificial e morador de Londres, Barr contou que sofreu duas fraturas no braço após escorregar no chuveiro. O motivo, segundo ele, é que o órgão genital bloqueia sua visão dos pés, prejudicando o equilíbrio, especialmente em banhos com água quente.

“Foi um acidente muito constrangedor. Eu estava com pressa para ir trabalhar e não vi o excesso de sabonete líquido no box, porque meu pênis era a única coisa no meu campo de visão”, relatou.

“Escorreguei, caí de cabeça para fora da banheira e bati o ombro no chão duro.”

O britânico, que já teve um molde de seu órgão exposto no Museu Falológico da Islândia, disse que quedas menores já haviam acontecido antes, geralmente quando estava acompanhado no chuveiro. Desta vez, no entanto, a lesão foi mais grave e exigiu o uso de uma tipoia.

Para evitar novos acidentes, Barr instalou um tapete antiderrapante e afirma estar tomando mais cuidado.

“Quando se tem um corpo fora do padrão, existem coisas com as quais ninguém pensa. Eu já sou naturalmente desastrado, e isso só piora”, afirmou.





O tamanho também já lhe causou constrangimentos fora de casa. Em viagens, roupas de banho consideradas largas acabam marcando demais após molhadas, o que já levou à sua retirada de uma piscina de resort. Hoje, ele prefere destinos mais tranquilos e evita locais movimentados.

“É só mais uma coisa que não posso fazer. Mas, no fim das contas, estou aprendendo a lidar”, concluiu.