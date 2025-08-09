Foto: Divulgação/Governo de São Paulo O Abrigo Emergencial deve funcionar até o dia 12 de agosto.

O Governo de São Paulo informou vai reativar neste sábado (9) o abrigo emergencial na Estação Pedro II do Metrô, na capital paulista, por causa das baixas temperaturas previstas para o fim de semana.

O espaço, voltado para o acolhimento de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, funcionará das 19h às 8h até o dia 12 de agosto. De acordo com o comunicado, são oferecidos colchões, alimentação e cobertores e espaço para pets.

﻿Entre os dias 2 e 11 de julho, o governo estadual informou que acolheu 978 pessoas em situação de rua no abrigo solidário da estação Pedro IIdo Metrô.

Pela manhã, as pessoas acolhidas recebem ticket para tomar café no Restaurante Bom Prato, localizado no Centro de São Paulo. O programa, criado em 2000, oferece refeições saudáveis e acessíveis à população em situação de vulnerabilidade social.

Final de semana com temperaturas baixas

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta de uma frente fria que deve atingir o estado entre os dias 8 e 11 de agosto, derrubando as temperaturas em diversas regiões, com mínimas de até 6 °C.

O órgão também avisou sobre a possibilidade de chuvas com rajadas de vento, raios e até granizo.

Segundo informações do Clima Tempo, o final de semana deve seguir com temperaturas baixas na capital paulistana.

Neste sábado, São Paulo amanhece com céu nublado e chance de garoa. À tarde, o sol aparece e as nuvens diminuem, com máxima de 16 °C.

À noite, o céu fica nublado e a mínima deve ser de 10 °C. No domingo, o sol aparece com muitas nuvens e pode chover à tarde. À noite, o céu fica nublado, sem chuva. A máxima será 16 °C e a mínima 8 °C.







