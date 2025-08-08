Reprodução Movimento dos policiais no campus













Um policial ficou ferido depois que um atirador foi relatado no campus de Atlanta da Universidade Emory, na Geórgia, Estados Unidos, nesta sexta-feira (8). O Departamento de Polícia de Atlanta disse que o suspeito está morto.

A informação foi divulgada pelo ABC News.

Pelo site oficial, a instituição chegou a pedit para os alunos se esconderem.

Fontes disseram que a polícia local encontrou um suspeito e tentou dominar a pessoa, quando tiros foram trocados.

Policiais do Condado de DeKalb, da Universidade Emory e do Departamento de Polícia de Atlanta estão atuando no caso.

Helicópteros da polícia sobrevoavam o campus e bombeiros usando coletes à prova de balas e capacetes também estavam no campus.

O campus da escola fica perto da sede dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Não ficou imediatamente claro se o tiroteio estava relacionado à agência federal.

Ainda segundo a ABC News, procurador-geral da Geórgia, Chris Carr, divulgou um comunicado.

“Estamos horrorizados com a notícia da Universidade de Emory e orando pela segurança de toda a comunidade do campus” .

O governador da Geórgia, Brian Kemp, divulgou uma declaração no X agradecendo aos socorristas por correrem "em direção ao perigo para conter o atirador e salvar vidas".

A Casa Branca está monitorando a situação.

Reportagem em atualização*