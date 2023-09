Custo da guerra no Afeganistão

A guerra no Afeganistão custou aos Estados Unidos um total estimado de US$ 2,313 trilhões desde a invasão, com gastos diários de cerca de US$ 300 milhões, de acordo com o Instituto Watson para os Custos da Guerra. Foram US$ 837 bilhões com operações militares e cerca de US$ 145 bilhões com a reconstrução do país.