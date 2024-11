Reprodução O surfista Kenji Miyauchi





Um surfista de 61 anos foi atacado por um tubarão na sexta-feira (1) enquanto surfava em uma praia do Havaí . O acidente grave resultou na perda de sua perna direita, abaixo do joelho.

O ataque e o resgate imediato

O incidente ocorreu na praia de Waiehu Beach Park, em uma área chamada Sand Piles. Kenji Miyauchi, a vítima, estava na água por volta das 7h05 quando foi surpreendido pelo tubarão, que mordeu sua perna direita, amputando-a completamente, conforme informações do governo do condado de Maui. Segundo a ABC News, o surfista não notou a aproximação do animal.

Equipes de resgate chegaram rapidamente e usaram torniquetes para conter o sangramento antes de levá-lo ao hospital. Kenji foi internado em estado crítico no Maui Memorial Medical Center, mas estava consciente durante o atendimento inicial na praia.

Após o ataque , as autoridades fecharam a área e emitiram um alerta para que banhistas e surfistas evitassem a região. Uma zona de segurança foi estabelecida em um raio de 1,5 km, com drones e motos aquáticas patrulhando o local para monitorar a presença de tubarões. As autoridades do condado de Maui recomendaram que as pessoas evitassem a água e fecharam Waiehu Beach Park até o meio-dia de sábado, com possibilidade de extensão.

Campanha para ajudar na recuperação

Após o ataque, uma campanha de arrecadação foi lançada no GoFundMe, intitulada “Apoie a recuperação de Kenji do ataque de tubarão”, para cobrir as despesas médicas e adaptações necessárias para Kenji após a amputação. A campanha, organizada por Charissa Leising e amigos da comunidade local de surfe, tem uma meta de US$ 100 mil (R$ 587 mil), e já arrecadou mais de US$ 35 mil (R$ 205 mil) com a ajuda de mais de 300 doadores.

Esse incidente reforça o alerta para os riscos de ataques de tubarão no Havaí . Autoridades locais aconselham cautela em áreas com maior presença de tubarões, especialmente para surfistas e banhistas. Tubarão ataca e arranca perna de surfista de 61 anos em praia do Havaí.