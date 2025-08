Reprodução/ Polícia Militar de Goiás Apreensão da carga de droga pelo COD

Durante patrulhamento neste sábado (2), a equipe do Comando de Operações de Divisas ( COD), da Polícia Militar de Goiás( PMGO), prendeu em flagrante um traficante do Distrito Federal que transportava aproximadamente 1,5 tonelada de maconha com destino à capital federal. A apreensão foi feita nas imediações da cidade de Jataí (GO).

A carga, avaliada em mais de R$ 3 milhões, estava em um veículo furtado, com placas adulteradas, e acompanhada de 10 quilos de skunk — uma variedade mais potente da cannabis.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito receberia R$ 60 mil pelo transporte da droga. Além da prisão, a operação resultou na recuperação do veículo e na entrega do material apreendido à Delegacia da Polícia Federal em Jataí.









Estatísticas de criminalidade em Goiás

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás, um levantamento feito pelo Observatório de Segurança Pública mostra que, em 2024, foram apreendidas mais de 27 toneladas de drogas no estado.

Os dados da SSP também indicam uma tendência de queda nos principais indicadores criminais ao longo dos últimos anos no estado.

Comparados os anos de 2024 e 2023, o número de homicídios dolosos caiu de 1.073 para 960.

Os homicídios tentados registraram uma pequena queda, passando de 1.715 para 1.689 ocorrências. Já os crimes de latrocínio aumentaram de 16 para 19 casos, e as lesões corporais seguidas de morte subiram levemente, de 28 para 30 registros.

Os roubos a transeuntes passaram de 7.943 para 5.656 casos, roubos de veículos caíram de 1.033 para 755, e roubos em comércio diminuíram de 647 para 453 ocorrências.