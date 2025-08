Reprodução Casal foi preso após o pai supostamente estrangular o filho

Um casal da Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi preso por suspeita de forçar o filho de 16 anos a viver por meses em um galpão no quintal de casa e de tê-lo agredido quase até a morte.

O caso só veio à tona depois que o pai supostamente o estrangulou e quase o matou, segundo informações da polícia local obtidas pelo NY Post .

Expulso de casa

De acordo com o portal, Daryl Sensenig, de 41 anos, e Grace Sensenig, de 42 anos, expulsaram o adolescente de casa em março, alegando “comportamentos inadequados”. Desde então, ele vivia em um barraco de madeira sem água encanada na propriedade rural da família, em Reinholds, no condado de Lancaster.

O jovem precisava urinar ao ar livre, beber água de uma mangueira e só podia tomar banho dentro de casa uma vez por semana. Ainda segundo a polícia, ele era obrigado a usar o dinheiro do próprio trabalho de meio período para comprar comida.





Denúncia

Na última quarta-feira (23), o adolescente ligou para o serviço de emergência após se recusar a voltar para o galpão. Ele disse que o pai o atacou, derrubando-o no chão e apertando seu pescoço com as duas mãos.

O garoto foi retirado da casa e ficou sob os cuidados de familiares. O casal foi preso e acusado de colocar em risco o bem-estar de um menor de idade. Daryl também responderá por agressão. Ambos foram liberados após pagamento de fiança de US$ 30 mil (cerca de R$ 160 mil).