Mulher morre após ser atingida no rosto por arraia gigante durante passeio de barco na Flórida

Um passeio de barco terminou em tragédia quando Judy Kay Zagorski, uma mãe de 57 anos do Michigan, morreu após ser atingida no rosto por uma enorme arraia-pintada que saltou repentinamente da água. A informação é do jornal britânico Mirror.

Com o impacto, Judy foi derrubada para trás, caindo no chão do barco. As autoridades informaram que ela não apresentava perfurações provocadas pelos ferrões venenosos do animal; a força da batida, por si só, causou ferimentos fatais. O legista do condado de Monroe confirmou que ela morreu instantaneamente, vítima de traumatismo craniano com múltiplas fraturas no crânio.

A irmã de Judy, Joyce Ann Miller, estava ao lado dela no momento do acidente, mas saiu ilesa. O pai, Virgil Bouck, conduzia a embarcação, e a mãe, Verneta, também estava a bordo. A família aproveitava as férias de primavera juntos.

Após o choque, a arraia caiu morta dentro do barco. Autoridades ambientais classificaram o episódio como um acidente extremamente raro, destacando que as arraias-pintadas não são agressivas e costumam usar os ferrões apenas para se defender. Saltos para fora d’água são comportamentos normais, geralmente para fugir de predadores ou remover parasitas, mas choques com pessoas são quase inexistentes.

Esses animais podem chegar a 225 kg e até 3 metros de envergadura. Eles são protegidos por lei na Flórida e costumam nadar tranquilamente próximos à superfície.

O incidente aconteceu na primavera de 2008, próximo a Marathon, na região de Vaca Key, no lado atlântico do arquipélago. Judy estava na parte da frente do barco, que navegava a cerca de 40 km/h, quando a arraia de cerca de 34 kg e envergadura de quase 1,8 metro emergiu do mar e colidiu com ela.

A morte de Judy causou grande comoção entre moradores e turistas. Em entrevista à NBC News, o irmão dela, Dan Bouck, descreveu Judy como “uma irmã incrível”, que fazia trabalho voluntário com pacientes terminais e gerenciava o Beadle Bay Marina and Campground ao lado do marido, Steve Zagorski, já falecido.

Especialistas ressaltam que acidentes como esse são extremamente incomuns. Embora existam registros de arraias saltando e caindo em barcos, mortes decorrentes dessas situações são quase nunca relatadas. O caso chegou a ser comparado a outros acidentes famosos envolvendo animais marinhos, como a morte do ambientalista Steve Irwin, na Austrália.