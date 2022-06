Reprodução Homem agride funcionário de aeroporto na Inglaterra

Um homem agrediu dois funcionários do Aeroporto de Bristol, no sudoeste da Inglaterra, após problemas no embarque. No vídeo, o turista, que aguardava seu voo com destino para Alicante, na Espanha, empurrou a própria esposa e partiu em direção a dois funcionários do local, um dos quais com quem estava tendo uma discussão.

Em comunicado, um porta-voz do aeroporto informou que “comportamento antissocial, violento ou ameaçador não será aceito pelo Aeroporto de Bristol ou pelas companhias aéreas” e que “embora esses incidentes sejam raros, nós os levamos muito a sério e apoiaremos totalmente qualquer investigação policial”.

O caso ocorreu no último dia 17, quando uma confusão ocorreu no momento do embarque do casal. As imagens mostram a mulher reclamando com um funcionário do aeroporto, enquanto seu companheiro observa logo atrás e um outro colaborador tenta contê-la.

Em um determinado momento, no entanto, o passageiro empurra a própria companheira e parte em direção aos funcionários, atingindo o primeiro com um soco, que o leva ao chão. Em seguida, ele vai agride o outro, enquanto outras pessoas que estão no local observam a situação.

O passageiro retorna para trás de esposa, enquanto um outro passageiro contém o funcionário. A mulher seguiu, ainda, com alguns xingamentos contra eles, antes de a confusão ser dispersada.

Last call for easy jet flight 268 to Benidorm pic.twitter.com/xCoXK9R7YS — ONE HAG (@hag_one) June 25, 2022