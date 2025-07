Reprodução/via NY Post Foguete australiano no momento do lançamento

O primeiro foguete fabricado na Austrália a tentar orbitar a Terra, a partir do solo do país, caiu e explodiu após 14 segundos de voo, nesta quarta-feira (30). As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o foguete perdendo força no momento do lançamento.

Australia’s first locally built orbital rocket crashed just 14 seconds after liftoff in a plume of smoke Despite the fiery flop, it’s still a milestone for the nation’s space ambitions pic.twitter.com/ouQ9eUOh6i— RT (@RT_com) July 30, 2025





O foguete Eris, lançado pela Gilmour Space Technologies, foi o primeiro veículo de lançamento orbital projetado e fabricado na Austrália a decolar do país. Ele foi projetado para transportar pequenos satélites para a órbita.

Voo de teste

A falha no lançamento aconteceu durante um voo de teste, que partiu de um porto espacial perto da pequena cidade de Bowen, no norte do estado australiano de Queensland.

Na tentativa, o foguete de 23 metros de altura pareceu passar pela torre de lançamento e ficou poucos segundos no ar antes de desaparecer de vista. Nuvens de fumaça foram vistas subindo acima do local. As informações foram divulgadas pela agência de notícias AP. Ninguém ficou ferido.

Apesar da falha, a empresa comemorou o lançamento como um sucesso. Segundo um porta-voz da Gilmour Space Technologies , todos os quatro motores híbridos foram acionados e o voo inaugural incluiu 23 segundos de tempo de queima do motor e 14 segundos de voo.





O CEO da companhia, Adam Gilmour, disse em um comunicado no LinkedIn que era "quase inédito" que uma empresa privada de foguetes conseguisse um lançamento orbital bem-sucedido em sua primeira tentativa. "É claro que eu gostaria de ter mais tempo de voo, mas estou feliz com isso", escreveu na rede social.

A empresa já havia planejado lançamentos anteriores do foguete, em maio e no início deste mês, mas cancelou essas operações devido a problemas técnicos e mau tempo.