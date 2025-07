Reprodução Instagram Vídeo mostra fogo em bagageiro durante voo da Virgin Australia





Um voo da Virgin Australia pousou em segurança em Hobart , cidade de Austrália, depois que a tripulação conseguiu extinguir um incêndio que começou em um compartimento de bagagem durante a descida da aeronave. As informações são do site Pulse Tasmania.





O voo VA1528, que partiu de Sydney, se aproximava de Hobart pouco depois das 9h da manhã de segunda-feira quando passageiros relataram ter sentido cheiro de fumaça cerca de 10 minutos antes do pouso.

De acordo com relatos a bordo, os comissários abriram um bagageiro superior e encontraram uma bateria de lítio em chamas.

Passageiros disseram ao site Pulse que viram labaredas saindo do compartimento assim que ele foi aberto. A tripulação tentou apagar o fogo com extintores, mas precisou recorrer a água para controlar as chamas.

Um dos passageiros descreveu um momento de pânico, com várias pessoas se levantando assustadas quando o fogo foi descoberto. Ainda segundo testemunhas, os comissários pediram que os passageiros não filmassem o incidente enquanto ele acontecia.

Após o pouso, bombeiros do aeroporto entraram na aeronave e removeram a bagagem com a bateria ainda fumegante.

O diretor de operações do Aeroporto de Hobart, Matt Cocker, informou ao Pulse que uma pessoa precisou de atendimento médico por suspeita de inalação de fumaça.

“O voo de volta para Sydney está temporariamente atrasado, mas os demais voos no aeroporto seguem operando normalmente”, disse.

A Virgin informou que todos os membros da tripulação foram avaliados por paramédicos como medida de precaução e liberados em seguida.

“A segurança é sempre nossa maior prioridade. Agradecemos a resposta rápida e profissional da nossa equipe de voo e cabine, assim como o apoio dos bombeiros da Airservices Australia”, declarou um porta-voz da companhia.





A empresa também confirmou que seu centro de atendimento está entrando em contato com passageiros que estavam sentados próximos ao local do incidente.

A aeronave VH-YFY está passando por uma inspeção para verificar possíveis danos, e um avião de substituição está sendo providenciado para o voo de retorno a Sydney.