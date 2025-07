Reprodução Vidente japonesa previu tsunami dias antes de caos no Japão

Uma vidente apelidada de " Baba Vanga do Japão" parece ter previsto o caos causado pelos tsunamis, após um terremoto de magnitude 8,8 atingir a Rússia, na terça-feira (29). As informações são do Mirror.

Alertas de tsunami foram emitidos e evacuações em massa estão em andamento após o forte abalo na Península de Kamchatka, no extremo leste russo. Autoridades declararam estado de emergência nas Ilhas Curilas, onde várias ondas atingiram o porto pesqueiro de Severokurilsk, a principal cidade do arquipélago, interrompendo o fornecimento de energia. Segundo autoridades russas, as ondas chegaram a 3 metros de altura.

Ryo Tatsuki, uma artista de mangá e mística japonesa, teria previsto os tsunamis que estão ocorrendo atualmente. Ela já teria antecipado mortes como as de Freddie Mercury e da princesa Diana, além de desastres naturais como o terremoto de Kobe, em 2011. A previsão voltou a ganhar destaque depois que, recentemente, uma planta considerada a mais perigosa do Reino Unido deixou uma criança com queimaduras de segundo grau.

Tatsuki costuma ser comparada à famosa vidente búlgara Baba Vanga, cujo nome real era Vangeliya Pandeva Gushterova. Vanga ficou cega aos 12 anos durante uma tempestade e afirmava que foi nesse momento que adquiriu poderes paranormais. Ela morreu em 1996, aos 84 anos, famosa por supostas previsões de eventos mundiais.

O livro de Tatsuki, O Futuro Como Eu Vejo, publicado em 1999, menciona um "vírus desconhecido" em 2020, o que levou muitos a acreditarem que ela previu a pandemia de Covid-19. Em uma edição atualizada publicada quatro anos atrás, ela escreveu que os mares ao redor do sul do Japão "ferveriam" em 5 de julho de 2025. Embora tenha errado por alguns dias, suas previsões voltaram a ser comentadas após os tremores de hoje.

O temor de um novo grande terremoto no Japão existe há anos, já que o país está localizado sobre uma zona de falha sísmica. Segundo a EarthScope Consortium e o JRailPass.com, o Japão registra cerca de 1.500 terremotos perceptíveis por ano, muitos deles imperceptíveis à população.

O último grande terremoto no país ocorreu em 11 de março de 2011, com magnitude 9.0, também supostamente previsto por Tatsuki. O abalo gerou um enorme tsunami que matou milhares de pessoas e causou o desastre nuclear de Fukushima.





Segundo CN Yuen, diretor-gerente da agência de turismo WWPKG, de Hong Kong, as reservas de viagens ao Japão caíram pela metade durante o feriado da Páscoa. Turistas da China e de Hong Kong, segunda e quarta maiores fontes de visitantes do Japão, reduziram drasticamente suas viagens. Na Tailândia e no Vietnã, publicações nas redes sociais alertando sobre o risco de terremotos têm ganhado força.

A previsão de Tatsuki também estaria afetando a Coreia do Sul e Taiwan. Segundo a Bloomberg Intelligence, dados da ForwardKeys apontam que as reservas de voos de Hong Kong para o Japão caíram 50% em relação ao ano anterior. Entre o fim de junho e o início de julho, as passagens chegaram a ter queda de 83%.