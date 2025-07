Reprodução Metro UK Menino de 2 anos mata cobra com mordida na cabeça

Um menino de dois anos matou uma cobra venenosa com uma mordida, na região leste da Índia, no estado de Bihar. O caso inusitado aconteceu na vila de Bankatwa, quando Govinda Kumar brincava em casa e viu a serpente de quase um metro se aproximando.

Ao tentar agarrá-la, o animal se enrolou em suas mãos e o atacou. Segundo a imprensa local, o menino reagiu instintivamente: mordeu a cabeça da cobra, matando-a na hora. Logo depois, ele desmaiou e foi levado às pressas para o hospital.





A avó da criança, Mateshwari Devi, contou à mídia local:

“Eu estava movendo lenha perto da casa quando a cobra apareceu... Corremos até o menino e vimos que ele tinha colocado a cabeça da cobra na boca. Depois, separamos o animal da boca e das mãos dele.”

Segundo o jornal Hindustan Times, a mordida do menino foi tão forte que partiu a cobra em dois pedaços. Já o India Today relatou que moradores disseram que o menino pode ter se irritado com a aproximação do animal.