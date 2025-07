Arquivo Pessoal/The Sun Bebê loira nascida de pais nigerianos intriga cientistas





O nascimento de uma bebê em Londres tem despertado a curiosidade da comunidade científica e do público em geral. Filha de um casal nigeriano, a pequena Nmachi Ihegboro veio ao mundo com características que destoam da genética dos pais: pele clara, olhos azuis e cabelos loiros. O caso inusitado levantou hipóteses e ainda desafia explicações definitivas da ciência. As informações são do The Sun.

Angela e Benjamín Ihegboro, naturais da Nigéria e residentes no Reino Unido, ficaram perplexos ao ver a filha recém-nascida.

“Foi como segurar um milagre nos braços. Nós não temos ancestrais brancos, então foi um verdadeiro choque”, relatou Angela, de 35 anos, ao tabloide The Sun. Benjamín, de 44, acredita que a aparência da filha seja resultado de “uma rara anomalia genética”.





Após a realização de exames de DNA, pesquisadores sugerem que a causa mais plausível seja uma mutação genética até então desconhecida. Um especialista ouvido pelo jornal britânico afirmou:

“Variações sutis na pigmentação são comuns na genética humana, mas um caso como este é extremamente raro e ainda pouco compreendido”.