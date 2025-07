Reprodução Mulher é atacada por pitbull no interior de São Paulo

Um ataque violento de um pitbull deixou uma mulher ferida na tarde deste domingo (27) em uma área de chácaras no bairro do Porto, em Limeira, interior de São Paulo. A região fica próxima à divisa com Santa Bárbara d’Oeste.

A vítima caminhava com outras cinco pessoas quando foi surpreendida pelo cachorro, que correu em sua direção e a derrubou. Câmeras de segurança registraram o momento em que o grupo tenta conter o animal jogando cadeiras para afastá-lo.

A mulher, cuja identidade não foi divulgada pela polícia, sofreu ferimentos e foi socorrida para um hospital da região.

Segundo moradores, o pitbull já vinha sendo visto circulando sozinho pela vizinhança há vários dias, o que levanta a suspeita de que estivesse abandonado.