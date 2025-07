Agência Brasil Chuva é prevista em várias partes do Brasil





O Inmet(Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou alertas de chuvas intensas com perigo potencial para 11 estados neste fim de semana. As notificações abrangem regiões das cinco macrorregiões brasileiras e indicam a ocorrência simultânea de outros fenômenos meteorológicos, como tempestades, ventos costeiros e baixa umidade do ar.

Estão sob alerta de chuvas Acre, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo.

Em alguns desses estados, os avisos de precipitação acumulada ocorrem em conjunto com outros riscos climáticos, ampliando o potencial de impacto sobre a população.

No Sudeste, os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo concentram dupla ocorrência de avisos para chuvas, com previsão adicional de tempestades. As previsões indicam risco de raios, rajadas de vento e volumes expressivos de precipitação. O Espírito Santo também aparece entre os estados com risco combinado de chuvas e baixa umidade.

Na Região Norte, Amazonas e Pará registram simultaneamente alertas para chuvas intensas e baixos índices de umidade do ar.

No Maranhão, o Inmet identificou a presença de chuvas associadas a ventos costeiros e ar seco. Situação semelhante é observada em Mato Grosso do Sul, que reúne notificações por chuva intensa e baixa umidade.

Além das 11 unidades federativas com alerta de chuvas, o levantamento do Inmet abrange outras regiões com diferentes riscos meteorológicos. Ao todo, 17 estados e o Distrito Federal constam com algum tipo de notificação climática ativa.





O aviso de baixa umidade com perigo potencial foi emitido para pelo menos 14 estados, entre eles Goiás, Minas Gerais, Bahia, Tocantins e o Distrito Federal. Já os ventos costeiros motivaram alertas para o litoral de Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte.

Os comunicados do Inmet têm validade temporária e podem ser atualizados conforme o avanço das condições climáticas.