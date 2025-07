Reprodução X Labubu é deixado no túmulo de Karl Marx





Um boneco Labubu, sucesso entre colecionadores e fãs de cultura pop, foi deixado sobre o túmulo do filósofo Karl Marx, no cemitério de Highgate, em Londres, no Reino Unido na quinta-feira (24). O gesto incomum chamou a atenção de visitantes e repercutiu nas redes sociais.

A figura posicionada sobre a lápide é uma miniatura do personagem criado por Kasing Lung, artista de Hong Kong, em parceria com a empresa taiwanesa Pop Mart.

Labubu é conhecido por sua aparência entre o adorável e o bizarro: olhos grandes, sorriso cheio de dentes e orelhas pontudas. Embora geralmente associado a expressões de humor ou ironia, o boneco também já apareceu em altares, vitrines e intervenções artísticas ao redor do mundo.

Ainda não se sabe quem deixou o brinquedo sobre o túmulo, tampouco a intenção por trás da ação. No entanto, o episódio gerou especulações.





Para alguns, pode ter sido uma homenagem bem-humorada ou uma crítica velada ao capitalismo, já que a figura de Karl Marx é central na história do pensamento comunista e Labubu é um item cobiçado no mercado de colecionáveis, frequentemente revendido por altos valores.

O túmulo de Marx, que morreu em 1883, é um dos pontos mais visitados do cemitério londrino e já foi alvo de protestos, pichações e até tentativas de vandalismo. Desta vez, porém, a intervenção foi silenciosa, e inusitadamente fofa.