Pesquisadores identificaram um novo fóssil de verme-pênis marinho, datado de aproximadamente 500 milhões de anos, durante uma expedição no Parque Nacional do Grand Canyon, nos Estados Unidos. O achado, publicado nesta quarta-feira (23), traz novas pistas sobre a diversidade da vida no período Cambriano e também sobre a importância da região de um ambiente evolutivo favorável. As informações são do The Washington Post.

Batizada de Kraytdraco spectatus, a espécie possui cerca de 2,5 centímetros de comprimento e apresenta uma estrutura bucal retrátil e pontiaguda. O nome do fóssil foi inspirado em uma criatura da franquia Star Wars, devido à aparência peculiar da boca do animal. O estudo foi conduzido por uma equipe de paleontólogos liderada por Giovanni Mussini, da Universidade de Cambridge.





Além do verme, os cientistas encontraram fósseis de mais três organismos pré-históricos: dois moluscos e uma criatura peluda semelhante a um camarão. Juntos, esses fósseis revelam detalhes de um antigo ecossistema marinho, que existia quando a região do atual Grand Canyon estava submersa em águas rasas e quentes próximas ao Equador.

Segundo Mussini, o ambiente reunia condições ideais para o desenvolvimento da vida: era raso o suficiente para permitir a entrada de luz solar e profundo o bastante para oferecer estabilidade contra as ondas. A abundância de recursos teria favorecido o surgimento de adaptações evolutivas incomuns para a época.





“Onde há essa alta disponibilidade de recursos, a evolução estava essencialmente acelerada ”, afirmou. Ele também destacou que a forma bucal retrátil do verme-pênis é um exemplo de inovação funcional.

As amostras foram coletadas em 2023, em duas rochas de tamanho de um punho. Os fósseis estão entre os mais bem preservados do período Cambriano encontrados no Grand Canyon.

O estudo indica que o local funcionava de maneira evolutiva e os pesquisadores acreditam que outros fósseis ainda não identificados podem estar presentes na região. “É um retrato de um ecossistema antigo. O que temos é provavelmente apenas a ponta do iceberg do que realmente vivia no Grand Canyon naquela época” , concluiu Mussini.