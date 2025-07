Reprodução/KABC Steve Farzam foi acusado de se passar por bombeiro depois que a polícia encontrou um caminhão em sua casa





Um homem de 46 anos está sendo acusado de uma série de crimes nos Estados Unidos, incluindo se passar por bombeiro durante os incêndios florestais de Los Angeles (LA) e por apontar um laser potente contra diversas aeronaves. Steve Farzam enfrenta 28 acusações criminais, sendo 23 delas consideradas crimes graves.

Segundo os promotores do Condado de Los Angeles, em informações obtidas pelo canal ABC7 , Farzam usou um laser azul de alta potência na noite de 21 de fevereiro para atingir não apenas aeronaves comerciais e da polícia, mas também o helicóptero de reportagem AIR7, da própria emissora.

Padrão de desrespeito

Segundo o promotor distrital que conduz o caso, Nahtan J. Hochman, "o comportamento atribuído ao réu demonstra um padrão preocupante de desrespeito à lei e à segurança pública" . Hochman continua a fala dizendo que Farzam é acusado de, ao longo de mais de um ano, colocar vidas em risco ao se passar por bombeiro durante um incêndio ativo, agredir um socorrista e apontar laser contra aeronaves.

As acusações se referem a ocorrências entre 2023 e maio de 2025. Entre os crimes atribuídos ao réu, além de se passar por bombeiro e apontar lasers a aeronaves, estão: agressão a um socorrista, usurpação de função pública e porte de arma de fogo carregada e não registrada dentro de um veículo.

Fingiu ser bombeiro durante incêndios

Reprodução/Instagram Incêndios tomaram conta de bairros inteiros em Los Angeles, em janeiro deste ano





Farzam teria se disfarçado de bombeiro durante o incêndio florestal de LA, em 16 de janeiro, acessando áreas de emergência restritas e interferindo nas operações de socorro. Durante esse episódio, ele teria se apresentado como investigador de incêndios para conseguir entrar nas zonas afetadas, o que teria feito pelo menos três vezes com sucesso.

Ele foi preso nesta quarta-feira (23) após ação conjunta de diversas agências, incluindo o FBI, em sua residência em Brentwood, na cidade de Los Angeles.

O repórter Chris Christi, que estava a bordo do helicóptero da ABC7 quando o réu teria apontado o laser, foi citado na denúncia criminal como uma das vítimas.

"Foi uma noite assustadora, porque a luz era muito forte e brilhante. Poderia ter nos causado algum acidente" , relatou Christi, que também afirmou que "o laser azul preencheu completamente a cabine do helicóptero" .

Provas apresentadas

Segundo a ABC7, a promotoria apresentou um vídeo gravado pela equipe da aeronave, que teria ajudado a identificar o carro que Farzam dirigia na noite do ataque. O veículo, segundo os investigadores, estava alugado em nome do hotel do qual ele era proprietário.





Na casa de Farzam, os agentes encontraram diversos veículos — entre eles, um caminhão de bombeiros de 1986 com sinais de queimadura e cinzas, que foi rebocado. Registros apontam que o caminhão pertencia ao chamado "Santa Muerte Fire Department" , uma corporação que, segundo a polícia, não existe.

Caso seja condenado por todas as acusações, Farzam pode pegar até 23 anos e 10 meses de prisão. A audiência preliminar está marcada para o dia 28 de julho. A defensora pública que o representa argumenta que ele deveria responder em liberdade.