Reprodução/X Momento em que avião cai em rodovia





Um avião ultraleve caiu nesta terça-feira (22) em meio a uma rodovia movimentada na Itália, matando as duas pessoas que estavam na aeronave. Apesar da via estar com alto fluxo de carros no momento do acidente, ninguém que já estava em solo ficou gravemente ferido.





O acidente aéreo aconteceu na rodovia A21 Cordamolle-Ospitale , entre as comunas italianas Flero e Azzano Mella, na província italiana de Brescia. Uma câmera de segurança registrou o momento da queda, por volta do meio-dia. Nas imagens, a aeronave verde aparece em queda quase vertical e explodindo com o impacto.

Explosão na rodovia

De acordo com o portal La Milano , o avião perdeu o controle no ar e explodiu em chamas com o impacto no chão. Os destroços danificaram veículos que passavam pelo local, e dois motoristas precisaram de atendimento médico após as chamas atingirem seus veículos. Apenas um deles precisou ser levado ao hospital.

As vítimas fatais, que estavam no ultraleve, foram identificadas como o advogado milanês Sergio Ravaglia, de 75 anos, e sua esposa, de 60 anos. Eles haviam decolado de Piacenza .





A rodovia precisou ficar fechada por algumas horas, causando um grande congestionamento na região. A via só foi liberada após limpeza da pista.

O Ministério Público de Brescia solicitou uma investigação ao Departamento de Polícia de Milão para esclarecer as circunstâncias do acidente.