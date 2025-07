Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo - 30/08/2023 Na declaração, Rubio justificou a decisão como uma resposta às ações de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro





O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou nesta sexta-feira (18) a revogação imediata dos vistos americanos do ministro Alexandre de Moraes, do STF(Supremo Tribunal Federal), de seus familiares e de “aliados no tribunal”.

A medida foi comunicada por meio de publicação na rede social X e não detalha quais ministros do STF estariam incluídos entre os “aliados”.

Na declaração, Rubio justificou a decisão como uma resposta às ações de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, classificadas como uma “caça às bruxas política” que violaria direitos fundamentais. Ele afirmou que as determinações judiciais do ministro atingem também cidadãos americanos.

“O presidente Trump deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos” , escreveu Rubio.

Segundo ele, a atuação de Moraes teria criado um “complexo de perseguição e censura tão abrangente” que ultrapassaria as fronteiras do Brasil.

O anúncio ocorreu no mesmo dia em que Moraes determinou, a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), uma série de medidas cautelares contra Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de utilizar redes sociais e de manter contato com diplomatas, embaixadores ou outros investigados. A PGR apontou risco de fuga e tentativa de intimidação de autoridades.

Nos Estados Unidos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) comemorou a revogação.

Residente em solo americano desde março de 2025, ele agradeceu a Rubio e ao ex-presidente Donald Trump, afirmando que as autoridades brasileiras agora enfrentam restrições similares às impostas a seu pai.

Eduardo tem articulado encontros com autoridades norte-americanas desde maio, com o objetivo de pressionar por sanções contra Moraes, incluindo com base na Lei Global Magnitsky.





O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que está avaliando a decisão de Rubio e busca contato com o governo norte-americano para evitar o agravamento da situação.

A revogação dos vistos é tratada internamente como uma possível interferência na soberania do Poder Judiciário.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) defendeu a autonomia do STF e criticou a postura do governo Trump, com indicação de possíveis reações comerciais.

Desde maio de 2025, o nome de Moraes vinha sendo citado por Rubio e por aliados de Trump, como o comentarista Paulo Figueiredo, em críticas relacionadas a decisões do Supremo envolvendo a retirada de perfis das redes sociais e a condução de inquéritos sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A publicação de Rubio oficializa a primeira medida concreta do governo Trump contra uma autoridade brasileira desde o retorno do republicano à presidência dos Estados Unidos.

Até o momento, o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou oficialmente sobre o caso.