Reprodução Redes Sociais Um redemoinho de fogo no deserto: fenômeno assusta moradores em Utah, EUA

No último fim de semana, o céu da região desértica de Utah ganhou um tom ainda mais apocalíptico. No meio de um incêndio florestal, que já destruía milhares de hectares, um vórtice de fogo — ou como alguns chamam, um “redemoinho” — surgiu girando com força no ar, como se o próprio fogo tivesse decidido dançar no meio da tragédia.

O momento foi registrado por equipes que combatiam o incêndio. Em poucos segundos, o vídeo viralizou nas redes sociais. Não é todo dia que se vê uma espiral de chamas de vários metros de altura rodopiando pelo deserto como se tivesse vontade própria.

“Parecia que o fogo tava vivo”, contou um dos bombeiros, visivelmente impactado com o que viu. “A gente já viu muita coisa, mas isso foi diferente. A gente só rezava pra que não viesse na nossa direção.” Em entrevista à BBC.

O incêndio, que começou no início da semana, já forçou evacuações e destruiu algumas construções. Com mais de 300 pessoas atuando no combate, o fogo continua se espalhando. A vegetação seca, os ventos fortes e o calor extremo são os ingredientes perfeitos pra esse tipo de cenário.

O fenômeno, apesar de raro, não é novo. Ele acontece quando o calor intenso cria uma corrente de ar que sobe com muita força, e, com os ventos laterais certos, começa a girar. O resultado? Uma espécie de tornado de fogo, assustador, imprevisível e — como mostrou o vídeo — perigoso.

Não houve feridos no episódio do fim de semana, mas um caminhão de bombeiros acabou sendo danificado. E fica o alerta: esses eventos estão se tornando mais frequentes à medida que as condições climáticas extremas se intensificam, ano após ano.