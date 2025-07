Facebook/Simon Mariani e Brian Delia Golfista morre após ser atingido por raio durante torneio





Um golfista morreu após ser atingido por um raio durante um torneio em um campo de golfe em Nova Jersey, segundo relatos do NY Post.

Simon John Mariani, de 28 anos, foi atingido no buraco 15 do Ballyowen Golf Course, em Hardyston, na terça-feira, 8 de julho, enquanto fortes tempestades avançavam sobre a região.

Ele morreu devido aos ferimentos na segunda-feira seguinte, conforme indicado em um obituário online.

Colegas golfistas e um bombeiro de folga tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca até a chegada de um helicóptero médico, informou a emissora News 12 NJ.

Um porta-voz do Crystal Springs Resort, que administra o campo de golfe, afirmou que as condições climáticas mudaram rapidamente e que um alarme soou alertando os jogadores para procurarem abrigo contra raios.





No entanto, um dos jogadores que estava com Mariani, identificado como Delia, disse que o grupo não ouviu nenhum alerta.

“Ninguém nos avisou, não ouvimos nenhuma buzina pedindo para sairmos do campo. Eles só começaram a tocar as buzinas quando já estávamos de volta ao clube, e isso foi depois que a polícia já estava lá”, contou à emissora ABC 7.