Reprodução Anne Casaes, a "Dama do Crime"

Anne Casaes, de 38 anos, foi presa na manhã desta terça-feira (15) no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte. Conhecida como “Dama do Crime”, ela é apontada pelas forças de segurança como mensageira da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil de Minas Gerais, em operação conjunta com a Agência Central de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Polícia Civil do Mato Grosso. Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Civil do Mato Grosso afirmou que a prisão fez parte da Operação Reversus.

Segundo a investigação, Anne ocupava um papel estratégico dentro da estrutura do CV, sendo responsável por articular a comunicação entre lideranças da facção em diferentes estados. Além disso, ela também participava da lavagem de dinheiro obtido com o tráfico de drogas, com foco em Minas Gerais e Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Civil, a atuação de Anne se intensificou após a morte do companheiro, Júnior Gago, ex-líder do Comando Vermelho no Mato Grosso, em um episódio registrado na Bolívia. Desde então, ela teria assumido a função de mensageira entre lideranças regionais e nacionais da facção.

Anne já havia sido investigada e presa anteriormente em Minas por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Apesar disso, continuava a operar com foco na dissimulação da origem de recursos financeiros ilícitos e seu reinvestimento em atividades criminosas.