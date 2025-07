Reprodução Yersinia pestis, bactéria que causa a peste





Um morador do norte do Arizona, nos Estados Unidos, morreu de peste pneumônica nesta sexta-feira (11), segundo autoridades de saúde. O paciente contraiu a bactéria Yersinia pestis , conhecida por causar a "Grande Peste", que devastou a Europa no século XIV.

A vítima da doença morreu menos de 24 horas depois de dar entrada no hospital Flagstaff Medical Center Emergency , no condado de Coconino. De acordo com a agência de notícias AP, foi a primeira morte registrada por peste pneumônica desde 2007. A identidade do paciente não foi divulgada.

O que é a peste?

A peste é uma infecção bacteriana conhecida por matar dezenas de milhões de pessoas na Europa na Idade Média, período que ficou conhecido como "A Grande Peste". Hoje, a doença é facilmente tratada com antibióticos.

A ocorrência é rara em humanos, com uma média de sete casos relatados anualmente nos EUA, a maioria deles nos estados do oeste, de acordo com autoridades federais de saúde.

A peste bubônica é a forma mais comum de infecção bacteriana, que se espalha naturalmente entre roedores, como cães-da-pradaria e ratos. Existem duas outras formas: a peste septicêmica, que se espalha por todo o corpo, e a peste pneumônica, que infecta os pulmões — como no caso do morador do Arizona.

Transmissão

A bactéria Yersinia pestis é transmitida principalmente por meio da picada de pulgas infectadas, que costumam parasitar roedores como ratos. Esse é o modo mais comum de contágio da peste bubônica, a forma mais conhecida da doença.





A doença também pode atingir humanos através do contato direto com animais infectados, no manuseio ou arranhões e mordidas, e através da inalação de gotículas respiratórias.

Para prevenir a doença, é recomendado evitar o contato com roedores, se proteger contra picadas de pulgas e não manusear carcaças de animais. Também se deve evitar o contato com tecidos ou fluidos corporais que possam estar contaminados.